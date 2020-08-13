«Фронт национального спасения» Белоруссии призвал судить Лукашенко в Гааге

«Фронт национального спасения» Белоруссии, о создании которого заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало, объявил сбор материалов для судебного процесса над действующим главой государства Александром Лукашенко. Видеозапись доступна на YouTube.

Цепкало призвал судить президента в Международном суде ООН в Гааге.

Он попросил юристов подготовить документы по формированию обвинения против Лукашенко и присылать всю известную информацию о его возможных преступлениях. Ее Цепкало пообещал собрать в один документ и представить в международный судебный орган.

12 августа Цепкало объявил о создании «Фронта национального спасения Белоруссии». Его цель — мобилизация белорусов на борьбу против нарушения Конституции и защита демократического выбора народа. Оппозиция настаивает, что на президентских выборах победила Светлана Тихановская.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. За четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.