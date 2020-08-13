Мэр Жодино пообещал выйти с горожанами на протесты

Мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал выйти вечером и посмотреть, как проходят протестные акции в городе. Трансляцию его встречи с горожанами вело на своем YouTube-канале «Еврорадио».

Бастующие работники БелАЗа пожаловались ему на жесткие действия силовиков. В ответ мэр пообещал вывести ОМОН из города, если люди пообещают, что не будут захватывать административные здания.

Жители пригласили его самого выйти на улицы города вечером и убедиться, что акции проходят абсолютно мирно. Мэр ответил согласием, толпа начала скандировать «Мэр с народом!».

Ранее БелАЗ в Жодино вышел на забастовку. Коллектив потребовал отставки руководства Белоруссии и новых президентских выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.