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Скандирующие «Уходи!» работники БелАЗа попали на видео

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Скандирующие «Уходи!» и протестующие против президента Белоруссии Александра Лукашенко работники БелАЗа попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Рабочие призывают сотрудников других предприятий присоединиться к общенациональной забастовке. По утверждению пресс-службы предприятия, на видео запечатлена «встреча дирекции с заводчанами для обсуждения волнующих их вопросов».

11 августа стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). Позднее сообщалось еще о трех забастовавших предприятиях. В то же время их руководство опровергало информацию об участии работников в акциях протеста.

Ранее в интернете распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать новых, честных выборов.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.

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