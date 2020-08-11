Еще три предприятия в Белоруссии забастовали

В Белоруссии забастовали работники еще трех предприятий. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live оппозиционного журналиста Степана Путило.

К акции протеста присоединились сотрудники Жабинковского сахарного завода, которые требуют встречи с председателем райисполкома. На опубликованных видеокадрах видно, что они собрали митинг. Работа предприятия полностью остановлена.

С работы массового уходят сотрудники Минского маргаринового завода. Кроме того, забастовка началась в Институте химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии.

Ранее стало известно, что забастовку против фальсификаций на президентских выборах объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ).

Ранее в интернете распространялся призыв к белорусам начать бессрочную забастовку на предприятиях и требовать новых, честных выборов.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Граждане, не согласные с официальными результатами, два дня выходили на массовые протесты по всей стране. Акции переросли в столкновения с силовиками. Протестующих разгоняли спецсредствами. Демонстранты бросали «коктейли Молотова» и строили баррикады. Были задержаны тысячи человек. Возбуждено более 20 уголовных дел. Подтверждена смерть одного протестующего.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



