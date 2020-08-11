Еще один соперник Лукашенко обжалует результаты выборов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует в Центризбиркоме результаты прошедших 9 августа выборов. Об этом он во вторник, 11 августа, сообщил «Sputnik Беларусь».

«Завтра в 12:00 я подаю жалобу в Центризбирком. Все подробности завтра», — сказал Дмитриев.

Накануне жалобу в ЦИК подала Светлана Тихановская, которую называли главной соперницей на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Позже она покинула Белоруссию и находится в Литве. Экс-кандидат записала видеообращение, в котором заявила, что «не дай бог» кому-либо оказаться перед тем выбором, перед которым оказалась она. «Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — добавила Тихановская.

По официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,08 процента голосов, Тихановская — 10,09 процента. Дмитриев оказался на четвертом месте с 1,21 процента. Два дня подряд по всей Белоруссии проходили акции протеста и столкновения с силовиками. Задержаны тысячи человек. Подтверждена смерть одного протестующего.