Жители Минска вновь начали выстраиваться в «цепи солидарности», протестуя против насилия со стороны сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Onliner.by.

Девушки с цветами стоят у метро в районе Каменная Горка, на проспекте Дзержинского, и в центре столицы — на проспекте Независимости — у кинотеатра «Октябрь».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены.