Белорусский бизнесмен предложил денежную помощь увольняющимся силовикам

Предприниматель из Белоруссии Микита Микадо заявил о готовности оказать денежную помощь решившим уволиться белорусским силовикам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют, пишите — я помогу», — обратился Микадо к сотрудникам белорусских силовых структур.

Кроме того, бизнесмен призвал присоединиться к этой инициативе и других предпринимателей. Микадо отметил, что представители бизнес-сообщества вместе смогут «убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан». «Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики начали увольняться из органов внутренних дел на фоне протестов, продолжающихся уже четыре дня. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.