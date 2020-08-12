В Белоруссии силовики избили ставшего на колени безоружного мужчину. Запись опубликовал Telegram-канал TUT.BY.

«Предположительно в Новополоцке жестоко избивают мужчину», — отмечается в подписи к видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к силовикам и становится на колени. Сзади к нему подбегает один из сотрудников ОМОНа и ударяет в спину ногой. После этого мужчину продолжили бить дубинкой по голове и телу, когда он упал на землю, удары продолжились. Также на видео слышны возмущения очевидца. «Что вы делаете?» — спрашивает женщина и кричит, что человек без оружия.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», инцидент произошел в Витебской области. Местный житель решил сдаться силовикам, однако «получил удар в спину от спецназовца».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.