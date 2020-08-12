Опубликовано видео с места наезда машины на милиционера в Минске

Появилось видео с места наезда машины на сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии в Минске. Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован. На записи видно, как милиционеру помогает идти его коллега. Сам пострадавший хромает на одну ногу. Его положили на носилки и доставили в больницу.

Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника ГАИ. Позже Telegram-канал TUT.BY опроверг это сообщение.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.