Расстрел милиционера в Минске опровергли

Расстрел сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии в Минске опровергли: его сбила машина у гостиницы «Юбилейная», он жив. Об этом сообщили РИА Новости в милици.

Пострадавшего уже увезли с места происшествия. Сейчас там работают силовики. О состоянии сотрудника ГАИ ничего не сообщается.

Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии. Позже Telegram-канал TUT.BY сообщил, что новость о стрельбе в милиционера не соответствует действительности.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.