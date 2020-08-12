Стали известны обстоятельства смерти задержанного белоруса

Умерший после задержания в Гомеле 25-летний молодой человек не участвовал в протестах, он ехал к своей девушке через центр города, когда его остановили. Его мать рассказала журналистам белорусского подразделения «Радио Свобода» обстоятельства его смерти.

По словам женщины, у погибшего Александра Вихора были хронические проблемы с сердцем. «Он написал мне, что его поймали. И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — рассказывает женщина.

В итоге ей удалось выяснить его судьбу. В душном автозаке ему стало плохо, и он начал кричать и просить о помощи, однако его сочли неадекватным и отвезли в психиатрический стационар. «Там опытный врач понял, что проблема не в психике. Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией. Там Сашу попытались выручить, но не спасли», — говорит она.

Женщина утверждает, что тело сына ей осмотреть так и не дали. По ее мнению, таким образом силовики пытаются скрыть следы избиений.

Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в стране. Первый умер во время столкновений в Минске, в МВД утверждают, что у него в руках взорвалась самодельная бомба. Однако некоторые очевидцы утверждают, что взрыва не было, и в сторону погибшего летело много гранат силовиков. Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день, люди требуют перевыборов и признать выигрыш лидера оппозиции Светланы Тихановской. Задержано порядка шести тысяч человек. Людей разгоняют ОМОН, милиция и военные при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и других средств поражения.