Цепи протестующих против жестокости белорусов с цветами сняли на видео

Цепи солидарности, в которые встали сегодня протестующие против жестокости силовиков Белоруссии, сняли на видео в Гомеле. Кадры публикует Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Аналогичные акции сегодня проходят и в других городах Белоруссии, в первую очередь в Минске, где женщины прошли колонной с цветами, обращаясь к силовикам с просьбой прекратить жестокость, а также в Гродно, Орше, Борисове, Жлобине, Лиде.

TUT.by передает в своем Telegram, что в Минске снова видели военную технику, а ОМОН продолжает одиночные задержания, в том числе и на мирных протестах.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявил о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.