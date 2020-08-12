В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

В белорусском Могилеве задержали местного жителя, который собирался в Минск на протесты. При себе у него найдены оружие и самодельные взрывные устройства, сообщает БЕЛТА.

Задержанным оказался 26-летний ранее судимый мужчина. Он собирался выехать в Минск и принять участие в протестах в день выборов 9 августа, утверждают в правоохранительных органах.

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов силовики задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.