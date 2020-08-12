МИД Украины отказался дать оценку победе Лукашенко на выборах

Министерство иностранных дел Украины отказалось оценивать победу на президентских выборах в Белоруссии действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Но вы знаете, что мы пока официально не давали оценку именно результатам выборов в Белоруссии», — сказал дипломат.

Кулеба добавил, что пока Украина только дала «оценку событиям последних дней». Он напомнил, что украинская сторона осуждает насилие и просит белорусские власти освободить задержанных, начав диалог с обществом.

Глава МИД Украины не стал отвечать на вопрос, поздравит ли Лукашенко с победой президент Владимир Зеленский. Кулеба отметил, что украинский лидер призвал белорусские власти к терпимости, отказу от уличного насилия и открытому диалогу с обществом.

Ранее 12 августа стало известно, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи республике по выходу из политического кризиса. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, план деэскалации содержит три пункта. Страны готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами.

Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. За трое суток протестов силовики задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены.