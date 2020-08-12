Штаб сидящего в СИЗО экс-соперника Лукашенко обвинили в причастности к протестам

В Белоруссии обвинили сидящего в СИЗО оппозиционера Виктора Бабарико в причастности к организации протестов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По версии белорусских властей, члены предвыборного штаба Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование протестов, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка.

Ранее белорусские государственные СМИ сообщили, что милиция в Минске задержала мужчину, который раздавал деньги за участие в акциях протеста. Утверждается, что при задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка, и даже сломал нос одному из них. В его рюкзаке нашли более 10 тысяч долларов, которые якобы предназначались участникам массовых беспорядков.

Кроме того, в белорусской столице задержали местного жителя, который, как утверждается, являлся координатором массовых беспорядков. Мужчина снимал номер в гостинице «Беларусь» и «управлял действиями трех подчиненных, которые, в свою очередь, руководили сотнями».