Лукашенко нашел иностранный след в белорусских протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии иностранного следа в организации протестов в стране. Его слова приводит БЕЛТА.

Источник этого следа, по его словам, белорусские спецслужбы нашли в Чехии, откуда координируются действия объединенного штаба оппозиции. Также Лукашенко заявил об «определенном наплыве "майданутых"» с территории Украины и России.

Он рассказал, что сами приезжие исполняют роль координаторов протестов, не участвуя в них напрямую. «Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию», — сказал белорусский лидер.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.