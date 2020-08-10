Лукашенко пообещал ответить майдану

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ответ на неправомерные действия будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит. Об этом пишет БЕЛТА.

«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что были ранены около 25 сотрудников ОМОНа: «Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный».

Он пообещал, что власти на позволят «разорвать» Белоруссию. По словам Лукашенко, в Минске 9 августа хотели «разжечь пожар»: «Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят».

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа.

Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся. Граждане не верят в победу действующего президента, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.