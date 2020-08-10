Лукашенко назвал протестующих белорусов овцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами граждан, протестующих против официальных результатов выборов главы государства. Об этом сообщает БЕЛТА.

На встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым Лукашенко назвал прошедшее голосование праздником. «Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — заявил он.

Белорусские власти в ночь после выборов зафиксировали звонки из-за границы, продолжил Лукашенко. «Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — добавил президент.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.