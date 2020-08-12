Глава белорусского МВД приказал «не трогать журналистов»

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев приказал не трогать журналистов, если они не становятся между милицией и протестующими, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка», — заявил глава МВД на оперативном совещании.

В ведомстве сообщили, что министр взял на личный контроль вопросы работы на несанкционированных акциях белорусских журналистов и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД.

Караев призвал журналистов не рисковать собой на уличных акциях, где идут жесткие столкновения.

В Белоруссии три дня шли массовые акции против президента Александра Лукашенко. Силовики разгоняли протестующих с помощью спецсредств. Кроме того, были задержаны и избиты несколько российских журналистов. Их освобождением занималось посольство РФ.