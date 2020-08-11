Российский фоторепортер рассказал об обвинениях в свой адрес

Российского фотокорреспондента Илью Питалева в Белоруссии обвинили в участии в несанкционированной акции. Об этом сам репортер рассказал агентству РИА Новости.

Он пояснил, что «протоколы написаны под копирку». «На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались», — добавил он.

Питалев также рассказал, что в СИЗО «поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били».

Ранее 11 августа стало известно, что Питалева отпустили из СИЗО в белорусском Жодино. Также решается вопрос об освобождении еще нескольких российских журналистов, освещавших выборы в Белоруссии.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.