Российского фоторепортера освободили в Белоруссии

Российский фотокорреспондент Илья Питалев отпущен из следственного изолятора в белорусском Жодино. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

Помимо него, освобожден корреспондент Znak.com Никита Телиженко, он уже едет в сторону посольства России.

Ранее Мезенцев сообщил, что из белорусского СИЗО выпустили журналиста «Медузы» Максима Солопова, который, как и Питалев, перестал выходить на связь 10 августа. Кроме того, в Минске были задержаны а затем освобождены российские журналисты Семен Пегов, Дмитрий Ласенко и Антон Старков.

По словам дипломата, вскоре будут завершены процедуры, в результате которых выйдут на свободу активисты движения «Открытая Россия» Артем Важенков и Игорь Рогов. «Это вопрос не часов, а десятков минут», — заверил он.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.