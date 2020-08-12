СМИ сообщили о расстреле милиционера в Минске

Возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Злоумышленник скрылся. На месте расстрела милиционера работают врачи скорой помощи.

Позже Telegram-канал TUT.BY сообщил, что новость о стрельбе в милиционера не соответствует действительности.

Ранее 12 августа сообщалось о смерти после задержания 25-летнего жителя Гомеля. Он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке, когда его остановили силовики. Согласно официальным данным, это уже второй погибший во время протестов в Белоруссии. Первый умер во время столкновений в Минске. Власти утверждают, что у него в руках взорвалась самодельная бомба. Однако некоторые очевидцы настаивают, что взрыва не было, и в сторону погибшего летело много гранат силовиков.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.