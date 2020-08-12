В Белоруссии попытались задавить еще одного милиционера. О втором наезде на сотрудника правоохранительных органов сообщает пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, водитель автомобиля Great Wall Hover не реагировал на неоднократные требования об остановке. Сотрудниками правоохранительных органов было начато преследование на служебном автомобиле.

В результате милиционеры использовали оружие, прострелив колесо. Это помогло остановить машину, однако водитель бросил автомобиль и скрылся. Сейчас он разыскивается.

Пострадавшего сотрудника милиции госпитализировали.

Ранее появилось видео с места наезда машины на сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии в Минске. На записи видно, как милиционеру помогает идти его коллега. Сам пострадавший хромает на одну ногу. Его положили на носилки и доставили в больницу.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

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