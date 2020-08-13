В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

В Белоруссии бывшие военные выбросили форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — заявил автор первого ролика и выбросил форму спецназа в мусорный бак.

«Я давал присягу служить своему народу. Гордился тем, где я служил. Позор, позор всем, кто выполняет их приказы», — отметил второй бывший военный, затем снял форму и выбросил ее в окно.

Еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет.

Затем следует видео еще одного военного, который выбросил форму и заявил, что он принимал присягу о защите народа. «Мне стыдно, какой беспредел исходит от силовых структур и, особенно, Внутренних войск. И мне вдвойне стыдно, что я храню эту форму, как память о той клятве, которую я давал своему народу. Клятва была испорчена, эта форма мне больше не нужна», — заявил автор ролика.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.