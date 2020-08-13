В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.

По словам задержанных, они приобрели необходимые ингредиенты на ближайшей АЗС. Довести задуманное до конца им помешали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

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