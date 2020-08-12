В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям

ОМОН в Минске начал стрелять по людям, стоящим на балконах жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь.

Отмечается, что местные жители выкрикивали советы протестующим. «К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов в Минске. Милицейский спецназ выламывал двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытались схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в Telegram-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



