Белорусский милиционер признал Тихановскую президентом и обратился к коллегам

Белорусский милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую президентом и отметил, что ждет от нее приказов по защите республики и ее граждан. Запись опубликована в Telegram-канале NEXTA Live.

«Я, Колос Иван Николаевич, являюсь действующим сотрудником ОВД и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу», — сказал он.

Также милиционер призвал прекратить насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан. Он отметил, что не увольняется из органов, но не намерен исполнять «преступные приказы».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.