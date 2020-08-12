Задержан наехавший на милиционера в Минске водитель

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который наехал на сотрудника Госавтоинспекции МВД Белоруссии в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, 45-летний мужчина попытался скрыться с места происшествия. Она отметила, что при задержании водителя было применено табельное оружие.

Ранее 12 августа Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live сообщил, что возле гостиницы «Юбилейная» в Минске мужчина трижды выстрелил в сотрудника ГАИ. Позже Telegram-канал TUT.BY опроверг это сообщение. Затем появилось видео с места наезда машины на милиционера.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

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