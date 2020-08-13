Жители белорусского города услышали крики бунтующих в колонии заключенных

Жители белорусского Бобруйска услышали крики бунтующих в исправительной колонии №2 заключенных, они длятся несколько часов подряд. Об этом сообщает Telegram-канал «Hue».

На улице Сикорской крики слышались еще вчера. Отмечается, что шум стоит уже пять часов подряд, иногда он стихает. Местные жители слышат звуки, сидя в квартирах. По их словам, все это время в ИК-2 стягивались подразделения внутренних войск для подавления бунта.

Как отмечает канал, сотрудники соседнего ИУОТ №15 заверили, что ситуация под контролем. Они заявили, что гул стоит «из-за блочного типа здания».

В ночь на 13 августа в исправительной колонии №2 в Бобруйске заключенные устроили бунт с криками «Уходите!». На территорию колонии стали подъезжать милицейские машины. В МВД республики информацию не комментировали.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.