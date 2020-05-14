Раскрыто число избитых спецназом зэков при подавлении бунта в российской колонии

Во время бунта в исправительной колонии Ангарска Иркутской области спецназ применил силу в отношении 415 заключенных. Число избитых зэков в четверг, 14 мая, раскрывает «Медиазона».

В документе правового управления ФСИН, с которым ознакомилось издание, подчеркивается, что огнестрельное оружие сотрудники не применяли. После бунта все осужденные были обследованы медиками, их состояние оценили как удовлетворительное.

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля. Другие колонии Иркутской области его не поддержали. Двое заключенных арестованы по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения. На допросах другие осужденные активно дают показания, что их вынуждали принимать участие в бунте. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь с 10 на 11 апреля.

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