Последствия бунта в иркутской колонии показали на видео

В сети появилось видео последствий пожара, устроенного в результате бунта в исправительной колонии № 15 под Ангарском в Иркутской области. Ролик, на котором видно масштабы происшествия, опубликовал Telegram-канал Huepub.

В сообщении подчеркивается, что в результате пожара «сгорело почти все».

Днем 10 апреля ИК-15 охватил бунт, начавшийся, как сообщал совет правозащитников Иркутской области, в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Сообщалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника.

Сообщалось, что бунт подавили, и на территории колонии работают сотрудники ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, проводится оценка ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

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