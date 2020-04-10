В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных. Об этом сообщает совет правозащитников Иркутской области.

По данным организации, 9 апреля 17 человек, находящихся в СУС (помещение со строгими условиями содержания), вскрыли себе вены в знак протеста против беспредела со стороны сотрудников ИК-15.

Заключенный снял видеообращение и рассказал, что его избил сотрудник, и он порезал себя.

Видео: Zapravka 138 / YouTube

После этого осужденного вновь побили, и тогда остальные также вскрыли вены и взбунтовались. «Подожгли что-то в промзоне и дежурную часть. Колония оцеплена, ОНК не пускают, работает спецназ», — сообщается на сайте совета.

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По данным правозащитников, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Иркутской области «дал команду на расправу с зачинщиками» вместо того, чтобы провести проверку в отношении сотрудников колонии, которые незаконно применили физическую силу к осужденным. В совете отметили, что за бунты в других колониях региона зачинщиков «обычно опускают, то есть насилуют».

Правозащитная организация обратилась с жалобой в прокуратуру и подала заявление о проведении проверки в связи с должностным преступлением.

В УФСИН заявили о нападении заключенных на сотрудника колонии, которое спровоцировал злостный нарушитель внутреннего распорядка, находящийся в штрафном изоляторе (ШИЗО), передает «Интерфакс».

Зачинщик конфликта отказался от личного обыска, толкал и ругал нецензурными выражениями сотрудников ИК, призывая осужденных к беспорядкам. В итоге заключенные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали себя осколками, а затем напали на сотрудника ИК. Он госпитализирован, его жизнь вне опасности. Также оказана медпомощь порезавшим себя заключенным. В настоящий момент обстановка в колонии находится под контролем, отметили в УФСИН.

Возбуждено уголовное дело против взбунтовавшихся по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

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