Воры в законе устроили бунт в колонии на Кавказе

В Исправительной колонии №7, расположенной в Дагестане, несколько осужденных пытались устроить бунт. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по республике.

По данным издания, обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Как уточняет Telegram-канал Baza, причиной послужили унижения и ущемления прав заключенных со стороны тюремщиков. При этом жалобы во время проверок ФСИН в колонии пресекаются.

Сообщается, что бунтом из СИЗО руководили двое воров в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).

Об их задержании сообщалось 4 сентября. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.

Согласно информации «Прайм Крайм», Зиявудин Абдулхаликов родился 9 сентября 1959 года в селе Куппа (Дагестан). Он был неоднократно судим. В 1990-м его короновали в Саратовской области при участии Ивана Чернигова (Иван Рука).

Шамиля Магомедова, также неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений, короновали четыре года назад с личного одобрения Деда Хасана, являвшегося тогда лидером преступного мира.

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