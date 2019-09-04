Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД России по республике Дагестан.

Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее. При обыске у задержанных нашли оружие, большое количество сим-карт, а также крупную сумму денег в иностранной валюте и рублях.

По данным Telegram-канала «Спросите у Расула», задержанные — вор в законе Зиявутдин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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