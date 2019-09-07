Заключенные российской колонии порезали себе руки в знак протеста

Несколько заключенных порезали себе руки в исправительной колонии Екатеринбурга. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ФСИН, несколько человек нанесли себе «поверхностные порезы» на руках, в итоге никому из них не потребовалась госпитализация. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Родственники заключенных рассказали порталу Tagilcity.ru, что в результате бунта в колонии пострадали около 200 человек, однако во ФСИН информацию опровергли. Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой сообщил kp.ru, что порезались около 15 человек, серьезных травм нет ни у кого из них.

Активист Вячеслав Башков пояснил журналистам, что заключенные нанесли себе порезы накануне дня открытых дверей в колонии, чтобы высказать протест в отношении ее руководства и привлечь к себе внимание.

По факту случившегося проводят проверку региональное управление Следственного комитета и прокуратура.

2 сентября сообщалось, что осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста. Сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и отказались вызывать ему скорую помощь.

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