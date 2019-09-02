Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот

Осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста, однако сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и не вызвали скорую. Об этом в понедельник, 2 сентября, со ссылкой на жену заключенного сообщает издание «Тайга-Инфо».

По ее словам, брак с заключенным она зарегистрировала 28 августа — но молодоженам не дали свидание. Вместо этого осужденного избили сотрудники ИК-8 и поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). В знак протеста он объявил голодовку и зашил себе рот.

«Ему разорвали рот, нитки. Я вызвала скорую, хотя бы обработать [раны]. Они [сотрудники колонии] не допустили даже скорую. Он говорил, что больше не выдержит [избиений]», — рассказала собеседница издания. Она отметила, что уже обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру.

30 января сообщалось, что в исправительной колонии №2 (ИК-2) в Челябинске заключенный зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



