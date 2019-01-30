Зек зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания

В исправительной колонии №2 в Челябинске заключенный зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания. Об этом в среду, 30 января, сообщает Znak.com со ссылкой на правозащитницу Валерию Приходкину.

По ее словам, к заключенному на согласованное свидание в кафе приехала женщина из Сочи, однако начальник учреждения отказался давать разрешение на встречу по неизвестным причинам. Мужчина выразил свое возмущение, из-за чего в последствии был избит сотрудниками дежурной части колонии.

В знак протеста он зашил себе рот, объявив голодовку, и потребовал встречи с прокурором. В настоящее время потерпевший находится в отряде.

12 сентября 2017 года сообщалось, что двое осужденных исправительной колонии №9 в Калининграде зашили себе рты в знак протеста против действий администрации. Один из них пожаловался на отсутствие свиданий с женой и ребенком, которых не видел около двух лет. Кроме того, мужчина сообщил своему адвокату о пытках со стороны сотрудников колонии.

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