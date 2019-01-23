Пытавшихся выдать убийство зека за передозировку наркотиками сняли с должностей

Начальник ИК-1 в городе Копейске Сергей Самохин и его заместитель по безопасности и оперативной работе Владимир Гарбин сняты со своих должностей после гибели заключенного. Об этом сообщил руководитель портала Gulagu.net Владимир Осечкин на своей странице в Facebook.

По его данным, 14 сотрудников ИК-1 привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Служебная проверка ФСИН выявила ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками колонии.

Эту информацию подтвердили Znak.com источники, близкие к управлению ФСИН по Челябинской области.

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По данным правозащитников, в ноябре 2018 года осужденного Евгения Кидинова забили до смерти авторитеты ИК-1, а администрация попыталась выдвинуть версию о передозировке наркотиков. Погибший как раз отбывал срок за незаконный оборот наркотических веществ.

Осечкин указал, что в связи с насильственной смертью заключенного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») в отношении неустановленных лиц.

Также возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в связи с тем, что в служебной машине на въезде в ИК было найдено более 100 граммов наркотиков. Как отметил правозащитник, подтверждается версия о поставке запрещенных веществ в колонию при содействии ее сотрудников.

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