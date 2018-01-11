Замначальника «Матросской тишины» уволили после скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен и еще трое сотрудников привлечены к ответственности после проведенной в следственном изоляторе проверки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

«По поручению директора ФСИН России в декабре 2017 года назначены комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО №1 УФСИН России по Москве», — пояснил собеседник агентства. В настоящее время одна из них завершена, по ее результатам заместитель начальника СИЗО по оперативной работе был снят с должности. Трое его подчиненных из оперативного отдела привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре Москвы 10 января пояснили, что выявленные в СИЗО нарушения касались размещения подозреваемых и обвиняемых по камерам. Федеральный закон требует раздельного содержания разных категорий заключенных.

Проверка проводилась после публикации о наличии в «Матросской тишине» VIP-камер, обнаруженных представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). «Никаких VIP-камер выявлено не было», — отметили в прокуратуре, указав, что речь шла о различии между обычными и отремонтированными камерами.

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13 декабря 2017 года газета «Московский комсомолец» написала о камерах в СИЗО, условия содержания в которых значительно лучше остальных. По словам первого заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, одну из таких камер даже можно назвать люксовой, на уровне номера четырехзвездного отеля. Там содержится обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов.

«Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник "Индезит" забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком», — говорится в материале Меркачевой.

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