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В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили в следственном изоляторе «Матросская тишина» камеры, условия содержания в которых значительно лучше остальных. Об этом в среду, 13 декабря, пишет «Московский комсомолец».

По словам первого заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, одну из таких камер даже можно назвать люксовой, на уровне номера четырехзвездного отеля. Там содержится обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов.

«Два больших окна. На стене огромный телевизор, рядом модный пульт. Шикарный холодильник "Индезит" забит деликатесами. Кровати (две совершенно пустые) застелены белоснежным бельем. Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй (на каждой сверху аккуратненькая миленькая ложечка), и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком», — говорится в материале Меркачевой.

Правозащитница попросила считать публикацию официальным обращением к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с требованием разобраться в условиях содержания заключенных в СИЗО.

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