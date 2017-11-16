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Деньги любят тишину

Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик

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Фото: Анна Шевелева / ТАСС

В Преображенском суде Москвы начинается процесс над сотрудниками следственного изолятора «Матросская тишина», обвиняемыми в вымогательстве и получении взяток от заключенных. По версии следствия, сообщником тюремщиков был криминальный авторитет, помогавший запугивать арестованных бизнесменов и простых сидельцев. СМИ сообщали, что в знаменитой «Матроске» из-за разгула преступности даже гибли люди, но расследование подтвердило лишь коррупционные преступления. Кто и за что платил деньги в одном из главных СИЗО столицы — выясняла «Лента.ру».

Нашли друг друга

Следствие считает, что начальник оперативного отдела СИЗО-1 Михаил Захаров, назначенный на эту должность еще в 2010 году, ради бизнеса на арестантах объединился с криминальным авторитетом Елдаром Векуа, находившимся под стражей в этом же изоляторе. Как видно из материалов уголовного дела, уроженец Грузии был «положенцем», что на воровском жаргоне означает человека, наделенного правом принимать решения от имени вора в законе, который его назначил.

В 2014 году Векуа сидел в «Матросской тишине» по делу о квартирных кражах, но, невзирая на стены и режим тюремного учреждения, чувствовал себя свободно. Он пользовался мобильным телефоном, менял по своему желанию камеры, общался без всяких препятствий и с арестантами, и с персоналом изолятора.

По мнению следователей, начальник оперотдела Захаров, зная, что в СИЗО содержатся предприниматели с достатком, «решил на регулярной основе получать от них денежные средства путем вымогательства их имущества». Он предложил Векуа войти в преступную группу — и тот согласился. Сообщники «договорились о взаимном обмене информацией о водворении в следственный изолятор лиц, имеющих высокий уровень материального благосостояния».

Вскоре к ним присоединились подчиненные Захарову оперативники Валентин Базаев, Павел Петран и Антон Девятаев, которые в силу своих полномочий могли переводить арестантов из камеры в камеру, попадать в любые помещения СИЗО и контролировать переписку заключенных. При содействии сообщников Векуа встречался с будущими жертвами вымогательства и убеждал их платить деньги, говорится в материалах дела.

Путешествия взяток

В октябре 2014 года, как полагает следствие, Векуа, незаконно имевший в камере мобильный телефон, позвонил новому арестанту Алексею Гурко, которого только что посадили в СИЗО (он тоже располагал запрещенным в изоляторе мобильником). Директор по развитию бизнеса компании «Авиалифт Владивосток» Гурко обвинялся в даче взятки в размере пяти тысяч долларов замначальника управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Сергею Жаринову за покровительство. При передаче денег обоих задержали.

Векуа несколько раз звонил Гурко и, «угрожая применением физического насилия, опасного для жизни и здоровья», требовал миллион рублей. Потом криминальный авторитет поубавил свои аппетиты до 500 тысяч рублей. Об этом вымогательстве стало известно начальнику оперотдела Захарову, и он, по версии следователей, предложил Гурко защиту от посягательств «положенца». За свое покровительство сотрудник СИЗО потребовал 300 тысяч рублей, но не напрямую, а через цепочку соучастников.

По версии следствия, Захаров вызвал сокамерника Гурко по фамилии Алехин и приказал ему передать необходимую информацию, в том числе номер банковской карты, на которую должны перевести 300 тысяч (ее согласился предоставить бывший сотрудник СИЗО Анатолий Осмачко за гонорар в 15 тысяч рублей).

Гурко прямо из камеры позвонил жене в город Артем Приморского края и попросил перечислил деньги на карту жены его сокамерника Алехина. Туда поступили 392 тысячи рублей, из которых 300 тысяч предназначались на взятку, остальные — на внутрикамерные нужды Гурко. Владелица карты переправила 300 тысяч рублей Осмачко, тот отдал их оперативнику «Матроски», в итоге взятка оказалась у Михаила Захарова.

Через месяц начальник оперотдела вновь решил поживиться на арестанте Гурко. Как считает следствие, он потребовал 200 тысяч рублей за то, что у заключенного не отнимут сотовый телефон, запрещенный в СИЗО. В случае отказа Захаров пригрозил перевести Гурко в корпус №6 с более строгими условиями содержания. По той же схеме арестованный предприниматель расплатился с несколькими посредниками за «привилегию» пользоваться в изоляторе сотовой связью. Помимо 200 тысяч рублей на взятки, Гурко получил 112 тысяч на внутрикамерные нужды. В материалах дела не указывается, на что именно он планировал потратить эти средства, но, вполне возможно, это была комиссия за посредничество при передаче взяток.

Возросшие аппетиты

31 декабря 2014 года под пресс вымогателей попал заместитель генерального директора по строительству ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Михаил Захаров, полный тезка начальника оперотдела СИЗО.
Его арестовали по решению Хорошевского суда Москвы 24 декабря 2014 года по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как сообщили «Ленте.ру» в суде, топ-менеджер фигурировал в уголовном деле о хищении из федерального бюджета не менее 283 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропортового комплекса в Казани в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы России.

Решив, что с такого сидельца можно вытрясти немало, начальник оперотдела Захаров поручил подчиненному оперативнику Валентину Базаеву переговорить с арестантом Захаровым и в ходе беседы выяснить его материальные возможности, говорится в материалах дела.

Топ-менеджер поначалу находился в шестиместной камере с холодильником и телевизором, рассказывает «Ленте.ру» источник, близкий к следствию: «А потом его перевели в камеру на 20 с лишним человек, без всяких удобств, и сказали: хочешь вернуться в комфорт — плати».

Векуа связался по мобильному телефону с Захаровым и потребовал 1,5 миллиона рублей. В случае отказа криминальный авторитет пригрозил расправиться с арестантом и его родными. Когда заключенный согласился платить, Векуа потребовал до 20 января 2015 года перевести на указанную им банковскую карту один миллион рублей, а остальную сумму дослать не позже 20 февраля 2015 года.

Прямо из камеры Захаров позвонил отцу и попросил перевести деньги, продиктовав номер карты. Ее владельцем была Фатима Найфонова, близкая подруга Векуа. Врач-рентгенолог в одной из московских больниц, она познакомилась с авторитетом, когда он был на свободе между отсидками, у них случился роман, родился ребенок. Найфонова, как считает следствие, по поручению Векуа перечислила полученные деньги родственникам начальника оперотдела Захарова, а те передали ему.

Хотя отец арестанта Захарова перевел миллион рублей, вымогательства не прекратились. Сотрудники СИЗО посадили Векуа и топ-менеджера в одну камеру, где криминальный авторитет потребовал у заключенного уже 10 миллионов рублей. Потом еще несколько раз им устраивали вечерние встречи наедине в коридоре или спортзале изолятора, чтобы усилить давление на жертву. 23 января 2015 года отец заключенного Захарова обратился в правоохранительные органы и рассказал о вымогательствах в «Матросской тишине».

Не вымогательством единым

Следователи, которым довелось изучать вымогательства в «Матросской тишине», столкнулись там и с другими преступлениями. К примеру, начальнику оперотдела СИЗО Захарову вменяется еще и незаконное использование технических средств для скрытой аудио- и видеозаписи.

По данным правоохранительных органов, в мае 2014 года Захаров обнаружил в своем служебном кабинете, в комнате подчиненного и трех кабинетах, где следователи встречаются с арестованными, видеокамеры, встроенные в корпус датчика пожарной сигнализации.

«Захаров решил не демонтировать и не сдавать обнаруженные специальные технические средства, а присвоить их, рассчитывая использовать для получения информации о частной жизни граждан, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в материалах дела.

Что до криминального авторитета Векуа, то он, находясь под стражей, сумел «отжать» у другого заключенного квартиру. Как говорится в материалах дела, Векуа узнал, что у обвиняемого по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») есть недвижимость в Москве. Неустановленные сообщники из числа сотрудников изолятора перевели этого арестанта в камеру с осужденными за особо тяжкие преступления, где его «уговорили» продать квартиру, а вырученные деньги отдать в «общак».

Те же неустановленные сотрудники СИЗО посадили заключенного в одну камеру с риелтором, который через знакомых на воле должен был продать квартиру. Ушлый агент по недвижимости осмелился обмануть криминального авторитета, присвоив деньги от сделки. Сам риелтор не попал на скамью подсудимых по делу о вымогательстве сотрудников «Матросской тишины», а вот его знакомого, помогавшего с продажей квартиры, теперь за это судят.

Впрочем, не исключено, что на фоне общего беспредела в «Матроске» могли твориться и более страшные дела. Как сообщал «Московский комсомолец», в феврале 2015 года в этом СИЗО был убит 35-летний заключенный, москвич Алексей Шангин. Преступление было строго засекречено, поэтому журналисты узнали о случившемся намного позже. По данным издания, убийство было совершено незадолго до начала спецоперации ФСБ в отношении сотрудников «Матросской тишины» в связи с вымогательствами.

Шангин уже имел судимости, когда попал в «Матросскую тишину». Предположительно его убили сокамерники в ходе пыток. Причину этих зверств «Московский комсомолец» не сообщил, но удалось выяснить, что 13 февраля 2015 года Шангина увезли из СИЗО в больницу в состоянии комы. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, ожоги головы и конечностей. Издание сообщало, что арестанту заливали в рот кипяток и прыгали на него с верхних нар. После смерти заключенного начальника оперотдела Михаила Захарова уволили. Один из подозреваемых в убийстве заявил, что они с сокамерниками выполняли указания некоего оперативника.

Пошли в отказ

Все восемь обвиняемых настаивают на своей невиновности. Векуа на допросах заявил, что полученные от заключенного Захарова деньги предназначались на внутрикамерные нужды, ни на кого из сотрудников СИЗО он показания не дал. Оперативники настаивают, что выполняли указания начальства и инструкции тюремного ведомства.

«Чтобы отвести от себя подозрения, их сделали козлами отпущения. Вы поймите, нельзя что-либо сделать в следственном изоляторе без ведома руководства. Это дело — пример того, как гниет система исполнения наказаний. Надо посадить, вот и нашли за что», — считает адвокат Елена Раскевич, защищающая Валентина Базаева.

Защитники утверждают: следователи в ходе обысков никаких улик не обнаружили, а прямых доказательств вымогательства — к примеру, записи переговоров с требованием денег — у обвинения нет. Адвокаты также отмечают, что в ходе борьбы с коррупцией в системе ФСИН невинно пострадала мать маленького ребенка — Фатима Найфонова. Сотрудники больницы, где она работала до ареста, даже собирали деньги, чтобы вызволить ее из СИЗО под залог, но суд отказался менять ей меру пресечения. По словам адвоката Ксении Безруковой, Найфонова лишь получала алименты, не зная, что это деньги от вымогательства.

«Векуа попросил ее предоставить данные банковской карты для перечислений денег на содержание их общего ребенка. Также по его просьбе Найфонова покупала на поступающие от него средства лекарства, вещи и продукты, передавая их потом в СИЗО. Когда поступила крупная сумма денег, Найфонова удивилась и поинтересовалась у Векуа об их происхождении. Тот убедил ее, что все законно. О существовании преступной группы она не знала. Если бы ей было известно о преступном характере происхождения денег, она бы отказалась выполнить его просьбу», — говорит защитник.

Аналогичные показания дал Векуа, отметив, что не стал бы подставлять мать своего ребенка.

Все фигуранты дела уже два года находятся под стражей. Прокуратура несколько раз отправляла материалы в суд, но каждый раз их возвращали, и расследование возобновлялось.

«Они сидят за дело, но вместе с ними на скамье подсудимых должны быть и начальники изолятора. Оперативников могли просто уволить, но система сдала их с потрохами. Там мизерные зарплаты, люди идут туда работать за квартиры, вернее, за компенсации, которые сотрудникам полагаются после выхода на пенсию. Простой оперативник получает 30 тысяч рублей, а у Реймера была зарплата 900 тысяч и воровал он миллиардами. Коршунов (бывший заместитель директора ФСИН, арестован по обвинению в растрате) переписал свою квартиру на родню, а сам получил субсидию на жилье 20 миллионов рублей», — отмечает бывший сотрудник тюремного ведомства в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, внутри ФСИН процветает стукачество и предательство. «У собственной безопасности есть свой план, и вот сотрудники друг друга подставляют, все время какие-то провокации», — отмечает бывший тюремщик.

Нынешний начальник, полковник внутренней службы Владимир Клочек возглавляет «Матросскую тишину» с 2013 года. Он приехал в Москву из Омска, где руководил небольшим изолятором на 300 мест. До Клочека многие годы в «Матросской тишине» командовал Фикрет Тагиев, которого называли в СМИ «непотопляемым». Он сумел удержаться на этой должности после смерти юриста Сергея Магнитского, ставшей причиной международного скандала и введения санкций против России, и предпринимательницы Веры Трифоновой, из-за чьей гибели в изоляторе потеряли работу следователи.

Но и «непотопляемого» Тагиева в итоге уволили после дерзкого побега заключенного в мае 2013 года. Обвиняемый в краже и двойном убийстве Олег Топалов с помощью неназванного сотрудника СИЗО покинул камеру, выбрался на крышу режимного корпуса. Используя заранее приобретенное альпинистское снаряжение арестант спустился на улицу и скрылся. Беглеца через сутки поймали в Измайловском парке столицы. В СМИ высказывалась версия, что этот побег был специально организован, чтобы сместить Тагиева.

Любовь Ширижик

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