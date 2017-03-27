Заключенный покончил с собой в «Матросской тишине»

В московском СИЗО «Матросская тишина» покончил с собой мужчина, арестованный по обвинению в распространении наркотиков. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков, передает «Интерфакс».

По его информации, тело гражданина 1977 года рождения обнаружили в воскресенье в одной из камер. Мужчина поступил в изолятор ранее в этот же день.

Цыганков отметил, что осмотр не выявил признаков насильственной смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

3 марта сообщалось, что арестант московского изолятора «Бутырка» (СИЗО-2) — ранее судимый за кражу житель Калмыкии — покончил жизнь самоубийством.

В мае 2016-го стало известно о самоубийстве жителя Подольска Дмитрия Милованова в «Матросской тишине».