Заключенный покончил с собой в СИЗО «Бутырка»

Арестант московского изолятора «Бутырка» (СИЗО-2) покончил жизнь самоубийством. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков, передает «Интерфакс».

По его словам, тело заключенного было обнаружено днем в камере карантинного отделения.

Ранее судимый за кражу уроженец Калмыки 1986 года рождения поступил в изолятор 2 марта. Он был арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

«По оперативной информации, Михаил Д. совершил суицид во время обеда. На месте работают сотрудники полиции и медики», — приводит слова представителя ФСИН РИА Новости.

Проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

9 мая 2016 года сообщалось о самоубийстве жителя Подольска Дмитрия Милованова в московском СИЗО «Матросская тишина». Его тело было обнаружено в туалете камеры режимного корпуса изолятора. Он находился под стражей по делу об убийстве двух своих малолетних детей и покушении на супругу.