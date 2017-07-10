Вызволением инвалида-колясочника из «Матросской Тишины» озаботились во ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России принимает меры для освобождения из СИЗО практически обездвиженного инвалида Антона Мамаева, помещенного под стражу по приговору суда за разбой. Об этом в понедельник, 10 июля, в в пресс-бюро ФСИН России сообщили ТАСС.

«11 июля ФСИН России направляет Антона Мамаева в городскую клиническую больницу имени А. К. Ерамишанцева (Москва) на медицинское освидетельствование для решения вопроса о возможности дальнейшего содержания инвалида 1-й группы в условиях следственного изолятора», — говорится в сообщении.

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Как отмечает издание, 28-летний москвич Антон Мамаев был осужден 30 июня Тимирязевским районным судом к 4,5 года лишения свободы по обвинению в разбое и в тот же день доставлен в СИЗО «Матросская Тишина» и помещен в палату интенсивной терапии в больнице при СИЗО.

Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией и практически обездвижен. В СИЗО его доставили в инвалидном кресле, он весит всего 18 килограммов и даже не может есть самостоятельно.

По информации газеты «Московский Комсомолец», инвалида детства обвинили в разбое после того, как он решил недорого купить мотороллер у знакомых для дальнейшей перепродажи, но был обвинен вместе с сопровождавшим его в разбое с угрозой применения насилия. При этом, по данным издания, сопровождающий Мамаева на сделке был осужден к трем годам лишения свободы по обвинению в соучастии в разбое.