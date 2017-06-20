Один московский инвалид угнал машину у другого

В Москве сотрудники ДПС задержали 45-летнего инвалида, подозреваемого в угоне автомобиля Mazda 2, переоборудованного для перевозки мужчины с ограниченными возможностями. Оперативное видео публикует телеканал «360» во вторник, 20 июня.

Похищенная машина зарегистрирована на супругу потерпевшего, сообщила пресс-служба УВД по Восточному административному округу столицы. Женщина в конце мая припарковала машину на Перовской улице, а с утра не обнаружила ее на месте.

Угнанную Mazda сотрудники ДПС обнаружили на улице Плеханова. Находившийся за ее рулем мужчина пояснил, что он похитил машину в Перово. Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, предполагаемый угонщик тоже имеет инвалидность из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

С подозреваемого взята подписка о невыезде.