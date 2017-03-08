Полиция под Петербургом нашла «Жигули» до заявления об угоне

Угнанный у жителя Санкт-Петербурга автомобиль Lada нашли быстрее, чем он обнаружил, что машина пропала. Об этом сообщает портал «Водитель Петербурга».

По его информации, рано утром 7 марта в полицию обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что в период с 2:30 до 5:00 неизвестный украл ВАЗ-2105, припаркованный у его дома на улице Хошимина (Выборгский район).

Автовладелец, который работает водителем-курьером, уточнил, что речь идет о машине 2010 года выпуска, на заднем и переднем стеклах есть наклейка «Инвалид».

Однако автомобиль, как выяснилось, уже был задержан сотрудниками ГИБДД в 4:40 в деревне Дранишники Всеволожского района Ленинградской области, примерно в десяти километрах от улицы Хошимина. За рулем находился 25-летний мужчина, житель этой деревни, ранее не судимый. Что стало причиной задержания, в материале не уточняется, возможно, угонщик нарушил ПДД, его остановили, а документов на машину у него не оказалось.

В сообщении на сайте полиции информация о «сверхскоростном» обнаружении транспортного средства не подтверждается. Там указано, что машину задержали, когда она уже находилась в розыске, то есть после того, как владелец подал заявление о пропаже.