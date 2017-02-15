Мужчина нашел труп в угнанном фургоне, вернул машину и попытался украсть другую

Житель американского штата Калифорния угнал от морга машину, заметил в ней труп, вернул ее и попытался украсть другой автомобиль. Об этом пишет Los Angeles Daily News.

Как рассказал офицер полиции города Риверсайд Райан Рейлсбек (Ryan Railsback), инцидент произошел утром в воскресенье, 12 февраля. Сотрудник морга погрузил тело покойного в фургон и отлучился за документами. При этом ключ остался в замке зажигания. В этот момент 24-летний Бобби Джо Вашингтон (Bobby Joe Washington) запрыгнул в автомобиль и уехал.

Обнаружив в фургоне труп, мужчина вернулся на место преступления примерно час спустя. Он сел в другую машину и попытался наехать на заметившего его работника морга. После непродолжительной погони подозреваемый был остановлен полицейским, расследовавшим угон первого автомобиля.

Вашингтон был помещен в следственную тюрьму, ему назначили залог в размере 100 тысяч долларов. Калифорниец подозревается в угоне двух машин, нападении на человека и бегстве от сотрудника правоохранительных органов. Похищение трупа ему не инкриминируют, поскольку полиция посчитала, что это произошло случайно.