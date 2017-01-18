В Красноярске из морга пропало тело пенсионерки

В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины. По одной из версий, труп могли похитить. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, сообщила РИА Новости официальный представитель главного следственного управления СКР по региону Ольга Шаманская.

6 декабря 2016 года в отдел экспертизы на улице Партизана Железняка, строение 1 «ж», поступило тело 88-летней женщины для проведения судебно-медицинской экспертизы. На следующий день было проведено исследование. Затем санитар перевез тело в холодильную камеру на цокольном этаже.

20 декабря в регистратуру морга обратилась родственница умершей, однако тела на месте не оказалось.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа. Наряду с другими рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении, отметила Шаманская.