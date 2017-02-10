Юных родственников священников заподозрили в угоне Audi у архиепископа из Коми

В угоне Audi A8 у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Волочкова) подозревают двух подростков из семей священнослужителей. Об этом сообщается в пятницу, 10 февраля, на сайте МВД по Республике Коми.

По информации полиции, 16-летние ребята знакомы с расположением хозяйственных построек на территории Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре. Они знали, что за их действиями никто не наблюдает, поэтому похитили ключи от автомобиля и угнали его из гаража.

Однако далеко уехать подростки не смогли — машина была обнаружена в нескольких сотнях метров от собора около дома №17 по улице Свободы. Уточняется, что юных злоумышленников спугнул звонок отца одного из них.

Позднее молодые люди решили отогнать Audi обратно в гараж или перевезти поближе, поэтому вернулись к автомобилю, где и были задержаны. Полицейским они признались, что взяли машину, потому что захотели покататься.

Отмечается, что один из подростков учится в школе, а второй — в средне-специальном учебном заведении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

7 февраля сообщалось, что архиепископ посвятил угнанной во время службы Audi стихотворение. Он также отметил, что далеко на машине 2003 года выпуска уехать бы не удалось, «поскольку она барахлит».