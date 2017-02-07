Архиепископ из Коми посвятил стихотворение угнанной Audi

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) посвятил стихотворение своей Audi, которая была угнана во время церковной службы. Стихотворение священник разместил на своей странице в «ВКонтакте».

Как сообщил архиепископ в интервью изданию «Комиинформ», инцидент произошел в Сыктывкаре вечером 4 февраля. Пока он был на службе в кафедральном Свято-Стефановском соборе, преступники проникли на территорию архиерейского подворья и угнали его подержанный седан Audi, стоявший в открытом гараже.

«Их [угонщиков] заметили наши служители. Мы оперативно сообщили в полицию. Уже через несколько часов стражи порядка обнаружили мою старенькую иномарку в одном из дворов вблизи собора. Впрочем, далеко они на ней бы и не уехали, поскольку она барахлит», — рассказал Питирим, уточнив, что преступникам приглянулась Audi A8 2003 года выпуска, которая давно нуждается в ремонте.

По словам священника, в полицию переданы записи с камер видеонаблюдения на территории подворья, на которых запечатлены двое угонщиков, одетых в черное.

Стихотворение Питирима под названием «Божия служка — "Ауди" старушка», в котором описывается угон, заключается следующим четверостишием:

«До зори я машину поставлю,

Наблюдение снова включу.

Бог дал ауди мне по призванью,

Снова Богу молитву прочту».